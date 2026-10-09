Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Aralık’ta yapılacak milletvekilliği seçiminin takvimini açıkladı. Seçim propagandası 10 Kasım’da başlayacak, 5 Aralık’ta tamamlanacak.

Kıbrıs Türk halkı, 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak milletvekillerini belirlemek amacıyla 6 Aralık’ta sandık başına gidecek. Seçim yasakları bugünden itibaren başladı.



İlçelerdeki sayı yarın belirlenecek

YSK’nın açıkladığı takvime göre, seçimin başlangıç tarihi bugün olarak belirlenirken, yarın ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı saptanarak ilan edilecek.

Siyasal partiler tarafından adayların belirlenmesi için son gün 27 Ekim olacak. Adaylık başvuruları 30 Ekim’de kabul edilecek, adaylar 31 Ekim’de YSK ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici olarak ilan edilecek.

Sandık seçmen listeleri 1 Kasım’da askıya çıkarılacak ve yedi gün süreyle askıda kalacak.



Adaylar 8 Kasım’da kesinleşecek

Adaylar 8 Kasım’da kesinleşecek. Siyasal partilerin ve bağımsız adayların seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi amacıyla yapılacak ad çekme işlemi de YSK tarafından duyurulacak.

Kesinleşen adaylar 9 Kasım’da YSK ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilan edilecek. Aynı gün YSK huzurunda ad çekme işlemi gerçekleştirilecek.



Seçim propagandası 10 Kasım’da başlayacak

Seçim propagandası 10 Kasım’da başlayacak. Siyasal partiler, 15 Kasım’da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) propaganda yapmak amacıyla YSK’ya dilekçe verecek.

Sandık seçmen listeleri 16 Kasım’da tamamlanacak. Listelerde yapılan düzeltmeler olması halinde bunlar YSK tarafından siyasal partilere bildirilecek.

Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamaları ve araştırmaları en son 21 Kasım’da yayımlanabilecek.

Propaganda 5 Aralık’ta sona erecek

Seçmen kartları ve bilgilendirici broşürlerin dağıtımı için son gün 3 Aralık olarak belirlendi.

Seçim propagandası 5 Aralık’ta sona erecek. KKTC halkı, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere 6 Aralık’ta sandık başına gidip oy kullanacak.