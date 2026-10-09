“Sızdırma, çarpıtma, manipülasyon”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Cumhuriyeti Nikos Hristodulidis’in Maraş konusunda kendisine yaptığı bir öneriyi önce kabul ettiği, ardından Türkiye’den gelen talimat üzerine reddettiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu haberlerin kaynağının Kıbrıs’ın güneyinde yayımlanan bir gazete olduğunu belirten Erhürman, gazetenin dahi konuyu aktarıldığı biçimde yazmadığına dikkat çekti.

Kıbrıs Rum hükümetinin önerinin varlığını bile doğrulamadığını vurgulayan Erhürman, konuyla ilgili üç soru yönelterek, kamuoyunu değerlendirme yapmaya çağırdı.

“Benim ne dediğimi yalnızca Hristodulidis duyabilir”

Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmelerin baş başa yapıldığını hatırlatan Erhürman, herhangi bir öneriye verdiği yanıtı yalnızca Kıbrıs Rum liderinin bilebileceğini belirtti.

Erhürman, “Ben herhangi bir öneriye ‘evet veya hayır’ demiş olsam bunu görebilecek veya duyabilecek tek kişi Sn. Hristodulidis. Çünkü görüşme baş başa! Ama her nasılsa bir Kıbrıslı Rum gazeteci benim ne dediğimi ‘öğrenmiş’! Ne kadar ilginç değil mi?” ifadelerini kullandı.

“O toplantıda evet dediysem, nerede hayır demiş olabilirim?”

Hristodulidis ile son görüşmesinin New York öncesinde gerçekleştiğini belirten Erhürman, Kıbrıslı Rum liderin “19 maddelik liste”den ilk kez o görüşmede söz ettiğini kaydetti.

O tarihten bu yana Hristodulidis ile yeniden görüşmediğini vurgulayan Erhürman, “Bu durumda o toplantıda ‘evet’ dediysem, nerede ‘hayır’ demiş olabilirim?” sorusunu yöneltti.

“Maraş gibi hassas bir konuda öneriyi duyar duymaz evet demiş olabilir miyim?”

Maraş konusunun önemine ve hassasiyetine dikkat çeken Erhürman, herhangi bir öneriyi incelemeden kabul etmesinin mümkün olduğuna inanılıp inanılmadığını sorguladı.

Erhürman, “Bu ülkede herhangi bir kişi, Maraş gibi önemli ve hassas bir konuda yapılacak herhangi bir öneriyi (bırakın medyada gündemde olanı, ‘dünyanın en harika önerisi’ni dahi) duyar duymaz ‘evet’ demiş olabileceğime inanıyor mu gerçekten?” diye sordu.

Herhangi bir görüşmecinin böylesine önemli bir konuda öneriyi değerlendirmeden yanıt vermesinin beklenemeyeceğini ifade eden Erhürman, “Ben ya da herhangi bir görüşmeci bu kadar acemi olabilir mi? Bir inceleyelim falan dahi demez mi hiç olmazsa?” dedi.

“Diğer taraf bu yollara başvurana ne kadar güvenebilir?”

Ortaya atılan haberlerin mantık ve muhakemeyle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erhürman, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu soruları yanıtlayabilmek için dünyanın en zeki ve bilgili insanı olmaya gerek yoktur herhalde! Biraz düşünmek, mantık ve muhakeme yeterli.”

Haberlerin arkasındaki olası amaçların da sorgulanması gerektiğine işaret eden Erhürman, “Sızdırma, çarpıtma, manipülasyon falan? Kim ya da hangi taraf, neden ihtiyaç duyar bunlara? Bunun üzerinde biraz düşünmek gerek sanırım!” ifadelerini kullandı.

Erhürman, açıklamasını güven meselesine dikkat çekerek, “Bu durumda ‘diğer taraf’ ne kadar güvenebilir bu yollara başvurana?” sorusuyla sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasını “Neyse, sabra ve soğukkanlılığa devam” sözleriyle tamamladı.