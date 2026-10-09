Erhürman, gösteriyi öğrencilerle birlikte izledi

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğu ve KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğunda 8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen “Peter ve Kurt” senfonik masalı Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ikinci gün gerçekleştirilen etkinliğe katıldı ve gösteriyi öğrencilerle birlikte izledi.

Lefkoşa’daki ilkokulların 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik başlayan etkinliğin, diğer ilçelerde de düzenlenmesi hedefleniyor.

Rus besteci Sergei Prokofiev’in eseri, Ali Hoca yönetimindeki orkestra eşliğinde ve İzel Seylani’nin anlatımıyla sahneleniyor.

Masaldaki karakterlerin farklı müzik aletleriyle temsil edildiği konserlerle çocukların klasik müzik ve orkestra enstrümanlarıyla tanıştırılması amaçlanıyor.

Lefkoşa bölge okullarına yönelik 8-9 Ekim tarihleri arasında organize edilen konserlerde, 9 Eylül İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Gelibolu İlkokulu,

Alayköy İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet ve Dr. Suat Günsel İlkokulu’ndan 4’ncü ve 5’inci sınıf öğrenciler yer aldı.