Öğrenciler, LTB Kızılbaş Parkı’nda zeytin hasadı yaptı

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliğinde Kızılbaş Parkı’nda zeytin hasadı yaptı.

LTB’den verilen bilgiye göre, dördüncü sınıflardan yaklaşık 120 öğrencinin katıldığı etkinlikte, çocuklara geleneksel yöntemlerle zeytin toplama, çakıstes yapımı ve zeytinyağı üretimi uygulamalı olarak öğretildi.

Kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, her sınıf için bir zeytin ağacı belirlendi. LTB Park ve Bahçeler Şubesi personeli, öğrencilere zeytinlerin nasıl toplanacağını ve ağaçların korunması gerektiğini göstererek bilgi verdi.

Toplanan zeytinlerin bir bölümü çakıstes yapımında kullanıldı. Kurudere’den getirilen taşlarla geleneksel yöntemle kırılan zeytinler çakıstes yapılmak üzere değerlendirildi. Geriye kalan zeytinler ise zeytinyağı çıkarılması için yağ değirmenine gönderildi.

Etkinlik kapsamında elde edilecek zeytin ve zeytinyağı, okul tarafından LTB Paylaşım Mutfağı’na bağışlanacak.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Müdürü Özge Yorulmaz, LTB ile gerçekleştirilen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kültürel değerlerin çocuklar tarafından öğrenilmesinin önemine vurgu yaptı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğe katılarak, çocuklarla sohbet etti ve zeytin hasadına eşlik etti. Zeytin dalının barışı simgelediğini söyleyen Harmancı, zeytin gibi üretken ve verimli olmaya vurgu yaptı.

Harmancı, zeytin toplama, çakıstes yapımı ve zeytinyağının Kıbrıs kültüründeki önemine dikkat çekerek, geleneksel yöntemlerin yeni nesillere aktarılmasının büyük değer taşıdığını ifade etti.