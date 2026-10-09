Güç-Sen’den El-Sen’in taleplerine destek

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) sendikal mücadelesine ve taleplerine destek belirtti.

Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı tarafından yapılan açıklamada, Elektrik Kurumu’nda yaşanan kazanın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmallerin çalışanların hayatını nasıl tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Kanatlı, yetkililere, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, eksik malzeme ve ekipmanların tamamlanması ile çalışma alanlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulunarak, “Hiçbir iş ve hiçbir gerekçe insan hayatından daha değerli değildir” ifadelerini kullandı.

Kanatlı, Güç-Sen olarak, çalışanlarının yaşam hakkını ve güvenli çalışma koşullarını savunan El-Sen'in haklı mücadelelerinin yanında olduklarını da kaydetti.