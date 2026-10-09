22 yaşındaki Ramazan Topçu trafik kazasında hayatını kaybetti

Gökhan köy yolunda meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki Ramazan Topçu yaşamını yitirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak sete çarparak takla atan araçta yaralanan 28 yaşındaki Yakup Saldı'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Gökhan köy yolunda meydana gelen trafik kazası bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 12.25 sıralarında meydana geldi.

Yakup Saldı (E-28), yönetimindeki JP 678 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, gidiş istikametine göre yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

Ramazan Topçu hastanede yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan sürücü Yakup Saldı ile araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Topçu (E-22), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan Topçu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sürücü Yakup Saldı'nın hastanedeki tedavisi devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

FOTOĞRAF: Umut Türe