Rant kokusu!

YENİDÜZEN

Ünal Üstel Hükümeti, seçim yasaklarına 5 gün kala aldığı yasaya aykırı kararla, yasal izin süresi 2024 yılında dolan “Yeşil Cennet Turizm” isimli şirketin casino açma ön iznini iki yıl aradan sonra yeniden uzattı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası’nda belirlenen azami süre sınırının aşılması ve süresi dolmuş bir iznin yeniden canlandırılması nedeniyle çifte yasa dışılık tartışması yarattı.

Konuyu Meclis kürsüsünden gündeme taşıyan CTP Milletvekili Devrim Barçın izahat istedi; izinden sorumlu Maliye Bakanı Özdemir Berova sinir krizi geçirerek Barçın’a hakaret etti.

Berova, “Savcılık’tan görüş alarak bu adımı attıklarını” öne sürse de, ilgili karar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Şans Oyunları Yasası uyarınca, ön izin alan bir şirketin iki yıl içinde yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Bu sürenin sonunda ise Bakanlar Kurulu izin süresini yıllık olarak en fazla altı yıl daha uzatabiliyor.

Mevzuat gereği tanınabilecek toplam sekiz yıllık yasal süre 2024’te tamamlanmasına ve 2025 yılında hiçbir uzatma işlemi yapılmamasına karşın hükümet, seçim yasaklarına yalnızca bir hafta kala, şirketin iznini bir yıl daha uzatma yoluna gitti.

Söz konusu işlem iki temel hukuki aykırılık barındırıyor. Hem Yasada emredici hüküm olarak düzenlenen azami uzatma süresi aşıldı, hem de yasal süresi içinde yükümlülüklerini tamamlamadığı için hükümsüz kalan bir izne, yürürlükteymiş gibi geriye dönük süre uzatımı verildi.

Hükümetin, iki yıl boyunca tek bir adım dahi atmadığı dosyayı tam da seçim öncesinde raftan indirmesi ve yasaya aykırı kararlar üretmesi, bu ayrıcalığın motivasyonun konusunda soru işaretleri doğurdu.

Eski yasa üzerinden yeni karar

Üstel Hükümeti aldığı kararla, güncel yasa şartlarını da devre dışı bırakmış oldu.

Şans Oyunları Yasası’nda yapılan son değişiklikle yeni casino izinleri için asgari 750 yatak kapasiteli otel şartı getirildi.

İzni uzatılan Yeşil Cennet Turizm ve Yatırım Şti. Ltd.’in projesi ise 2016 yılındaki eski mevzuata göre yalnızca 266 yatak kapasitesine sahip.

Hükümetin süresi biten izni yeni bir başvuru olarak değerlendirmek yerine usulsüz biçimde uzatması, şirketin 750 yatak kuralından muaf tutulmasını sağladı.

Alsancak’taki proje için ilk onay 2016’da verilmişti

Yeşil Cennet Turizm ve Yatırım Şti. Ltd.’e yönelik ilk onay, Bakanlar Kurulu’nun H(K-I)1316-2016 sayılı kararıyla 2016 yılında verilmişti.

Hükümet o dönemde, 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası öncesinde başvuruda bulunmuş olan şirkete "kazanılmış hak" gerekçesiyle bir yıllık ön izin tanımıştı.

Söz konusu izin; Girne Alsancak Yayla Mahallesi’nde bulunan, 5 yıldızlı ve 266 yatak kapasiteli turistik tesis bünyesinde kumarhane açılmasını kapsıyordu.

Karar, Fasıl 151 Bahse Tutuşma Evleri, Kumarhaneler ve Kumarı Önleme Yasası kapsamında yürürlüğe konan Özel Şartlar Kararnamesi’nin 7’nci maddesine ve Şans Oyunları Yasası’nın Geçici 2(2) maddesine dayandırılmıştı.

Yasa "ihmal edilirse iptal edilir" diyor, hükümet uzatıyor

Şans Oyunları Yasası’nın "Ön İzin Alanların Durumu" başlıklı geçici maddesi, casino ön izinlerinin azami sınırlarını ve hangi koşullarda iptal edileceğini açıkça düzenliyor.

Yasaya göre, yürürlük tarihinden önce ön izni bulunan şirketlerin yükümlülüklerini tamamlayamaması halinde, Bakanlar Kurulu izin süresini yıllık olarak en çok altı yıl uzatabiliyor.

Şirketlerin her uzatma döneminde Şans Oyunu Salonu Ruhsat Harcı’nın yüzde 10’unu bir ay içinde Maliye’ye yatırması zorunlu tutuluyor. Bu süre zarfında harcını yatırmayan veya yasal süresi içinde projesini tamamlamayan işletmelerin ön izinleri ise yasa gereği doğrudan iptal ediliyor.

Kararda itiraf gibi ifade: "Daha önce sona ermiş olan izin..."

Bakanlar Kurulu’nun yasal süresi iki yıl önce dolan şirkete yönelik tartışmalı kararı, 2 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 2180/2026 sayılı önerge doğrultusunda üretilen kararda, şirketin Maliye Bakanlığı’na başvurduğu belirtilerek, "daha önce sona ermiş olan Kumarhane İşletme İmtiyaz Ön İzni'nin" son kez bir yıl süreyle uzatıldığı ifade edildi.

Karar, Alsancak Acısu mevkiindeki 16 bin 148 metrekarelik parsel üzerine kurulu 266 yataklı projeyi kapsıyor.

Kararda ayrıca, harcın yüzde 10’unun bir ay içinde yatırılması şartı yinelenirken işlemin yasaya uygun olduğu savunuldu.

Usulsüzlük Meclis’e taşındı, Berova sinir krizi geçirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, skandal kararı Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna taşıyarak tepki gösterdi.

Yasanın tanıdığı azami 8 yıllık sürenin 2024’te kesin olarak tükendiğini vurgulayan Barçın, hükümsüz hale gelmiş bir iznin 2026 yılında canlandırılamayacağını belirtti.

Barçın, ilgili geçici düzenlemenin 12 Mart 2009 tarihinden önce geçerli izni bulunanları kapsadığını, dolayısıyla 2016 çıkışlı bu izne uygulanmasının da hukuken yok hükmünde olduğunu kaydetti.

Eleştiriler karşısında öfkesine hakim olamayan Maliye Bakanı Özdemir Berova ise kararın arkasında durarak Savcılıktan görüş aldıklarını savundu.

Ancak söz konusu görüş, kamuoyuyla paylaşılmadı.

Yasal gerekçelerle konuyu sorgulayan CTP’li Barçın’a "Geri zekâlıca konuşuyorsun" diyerek hakaret eden Bakan Berova’nın sergilediği agresif tavır ve yaşadığı öfke patlaması, Genel Kurul salonunda tansiyonun bir anda tırmanmasına neden oldu.