Recep DAL

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen), KIB-TEK emekçisi Arif Özkıraç’ın iş kazası sonucu yanarak yoğun bakıma kaldırılmasının ardından iş güvenliği ve usulsüz terfilere karşı başlattığı mücadeleye kamuda örgütlü diğer sendikalar da destek verdi.

El-Sen Yönetimi; Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve Belediye Emekçileri Sendikası (BES) başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede, grev ve eylem sürecinin planlaması yapıldı.

Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi. İlk sözü alan El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, mücadelenin büyüyerek devam ettiğini belirterek destek veren sendikalara teşekkür etti.

Ardından konuşan El-Sen’in bağlı olduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, alınan eylem kararlarının detaylarını açıkladı ve Üstel Hükümeti ile KIB-TEK Yönetim Kurulu’na talepleri karşılama çağrısı yaptı.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı:

"Talepler karşılanmazsa pazartesi günü El-Sen'le birlikte BES de grevde olacak"

Eylemlerin beşinci gününe girdiğini ancak KIB-TEK Yönetimi’nden herhangi bir adım gelmediğini belirten Bıçaklı, sorunun kısa sürede çözülebileceğini ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel’e seslenen Bıçaklı, daha fazla inatlaşılmaması gerektiğini vurgulayarak kimsenin zarar görmesini istemediklerini söyledi. Bıçaklı, sorunun çözülmesi için gerekli adımların atılması halinde uzlaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Bıçaklı, taleplerin Pazartesi gününe kadar karşılanmaması durumunda El-Sen ile birlikte BES'in de örgütlü oldukları iş yerlerinde greve gideceğini açıkladı. Sorunun çözülmemesi halinde sonraki günlerde KTAMS, Kamu-İş ve Kamu-Sen'in de eylemlere katılacağını belirten Bıçaklı, taleplerin karşılanmaması durumunda Pazartesi gününden itibaren grev ve eylemlerin genişletileceğini söyledi.

Bıçaklı, El-Sen’e destek veren sendikalara teşekkür etti.

Öte yandan El-Sen’in, çocukların eğitim hakkının zarar görmemesi amacıyla öğretmen sendikalarından greve destek talep etmediği öğrenildi.