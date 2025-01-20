"İlk turda kendi adayımızla yarışacağız"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bu yıl Ekim ayında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna kendi adaylarıyla katılacaklarını belirtti.

Partisinin Girne'deki toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, ikinci turda ise Türkiye ile ortak hareket edecek olan adayı destekleyeceklerini açıkladı.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"Dün akşam Girne İlçesi İstişare Toplantısındaydık…

Orada tabanımızın sesini dinledik. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili de dedikki:”Seçimlere her parti kendi adayı ile girmeli. UBP kendi gücü ile adayını ikinci tura taşımalı. Sonra diğer partilerden destek istemeli. Partimizin temel felsefesi, ülkemizde Muhtar Azalığından, Cumhurbaşkanlığı makamlarına kadar münhal olan bütün seçimlere kendi adayımızla katılmaktır. Cumhurbaşkanlığında ilk turda kendi adayımızla yarışacağız. İkinci turda ise Türkiye ile ortak hareket edebilecek adayı destekleyeceğiz…”