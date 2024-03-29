Girne Polis Müdürlüğü, Narkotik ve Mali Şube ekiplerinin Skull King Casino ile lojmanına düzenlediği operasyonda tutuklanan Casino sahibi, müdürü ve 7 çalışan daha yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların yasa dışı bahis oynattıklarının tespit edildiğini ve ilk incelemelere göre 13 Milyar TL’lik bir meblağın döndüğünü kaydetti. Polis soruşturma amaçlı zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti.

“Ercan’dan çıkış yapmaya çalışan zanlının üzerinde yüklü miktarda para bulundu”

Mali Şubede görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, Girne’ de faaliyet gösteren “Skull King” isimli Casino’ da Girne Polis Müdürlüğü, Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından yapılan aramada, toplamda 98 adet slot oyun makinesi ile Şans Oyunları Yasasına Aykırı olarak internet üzerinden “viproyalc.com wipskykingslot.com vipslotking.com ve vipskyking.com” isimli siteler vasıtasıyla para karşılığında casino oyunlarının oynatıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, Casinonun bağlı olduğu Selin Turizm Ltd Sekreteri E.D, muhasebe görevlisi T.B., teknik sorumlu A.A., slot müdürü S.Z., casino işletmecisi E.Y.’ nin olay yerinde tutuklandığını belirtti.

Polis, R.T.’nin ise yurt dışına çıkış yapacağı sırada Ercan Havaalanında tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde 60 bin 500 TL, 4 bin dolar ve 2 bin 207 Euro bulunduğunu belirtti.

Polis, 10 cep telefonunu ile 98 adet slot oyun makinesinin emare alındığını kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı E.D.’nin Skull King Casinonun işletmesini Oscar Otel’den aldığını daha sonra bir şahsın E.D.’den Skull King Casino’nun işletmesini devraldığını onun da aranan şahıs olduğunu kaydetti.

“İlk tespitlere göre 13 Milyar TL’lik paranın döndüğü tespit edildi”

Polis Çavuşu Suiçmez, bahse konu casinodaki 22 bilgisayar, 11 cep telefonu ve birçok emarenin incelendiğini, soruşturmanın geniş bir kapsamda devam ettiğini belirtti. Suiçmez, sanal bahis sisteminde sunucuların şifrelerle korunduğunu ve 3 ayrı web sitesi üzerinden yasa dışı kumar oynattıklarını tespit ettiklerini söyledi.

Polis ayrıca, sunucuların şifrelerin kırılmaya başlandığını ve bahse konu web siteleri üzerinden ilk tespitlere göre yaklaşık 3 bin kişinin şans oyunları oynadığını belirtti. Siteler üzerinde ilk tespitlere göre yaklaşık 13 Milyar TL’lik paranın döndüğünün tespit edildiğini mahkemeye aktaran polis, bu güne kadar 15 ifade temin edildiğini soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ve emareler ile sunucuların şifrelerinin kırılma işlemlerinin devam ettiği, aranan bir şahsın da bulunduğunu kaydetti.

“Zanlılardan birinin odasında tabanca ve mermi bulundu”

Polis, aynı tarihte Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi personeli tarafından Casino’nun lojmanında yapılan arama sonucunda ise K.M.’nin odasında bulunan valizde kanunsuz olarak 1 adet AF 11162 seri numaralı SigSauer marka siyah renk ve 1 adet seri numarası ve markası henüz tespit edilemeyen metal renk tabancalar ile toplam 32 adet 9 mm. çapında canlı mermi bulunarak emare zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının silahı ve mermileri 2024 yılı Ocak ayında Ö.K.’den aldığını söylemesine üzerine onun da tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, H.M. ile Ö.K.’nin 3 gün, diğer znalıların ise 5 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, kararı onayladı.