İlk maaşını Asya bebekle paylaştı

Tedavisini Lefkoşa’nın güneyindeki Makarios Hastanesi’nde sürdüren SMA hastası Asya bebek için toplumsal dayanışma ve duyarlılık sürüyor.

Öğretmenlik sınavını kazanırsa ilk maaşını Asya bebeğe hediye etmeyi adayan İlayda hanım, bu sözünü tuttu.

Asya Polatlı’nın ailesi yaşadıkları sevinci şu sözlerle paylaştı:

“Bir çocuğun yüreğine dokunmak, hele ki tüm ömrünü çocuklardan yana kullanmaktan yana seçmek büyük bir görevdir.

İlayda hanım, öğretmenlik sınavını kazanırsa minik kelebeğimize ilk maaşını hediye etmeyi adamış.

Bugün hiç beklemediğimiz bir sürprizi oldu bizlere…

İlayda hanıma bu kutsal görevi boyunca nice mutluluklara şahit olmasını dileriz. Asya'dan bir teşekkür gülümsemesi…

Asya bebek umut oldu

Kıbrıslı Rum bir çocuk için başlatılan süreç, Kıbrıslı Türk bir çocuğa da umut olmuş, Zolgensma tedavisi uygulanacak Asya Polatlı, kendisine yapılan ilk tetkiklerin ardından, geçici olarak evine sevk edilmişti.

10 aydır makinelere bağlı yaşayan SMA hastası Asya Polatlı için Kıbrıs’ta pek çok gönüllü yardım kampanyaları başlatarak, aileye desteğini de sürdürüyor.

24 Eylül’de sağlık kontrolleri Ankara’da devam ederken, Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, Asya bebeğin iyileşmesi için gerekli ilacın kendileri tarafından karşılanacağını duyurmuştu.

Asya Polatlı 27 Eylül’de özel bir ambulans uçakla tedavi maksatlı olarak Ankara’dan Yunanistan’a ortadan da Larnaka üzerinden Lefkoşa’nın güneyindeki Makarios Hastanesi’ne getirilmişti.