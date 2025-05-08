“İlk Gençlik Romanı Ödül Töreni” bu yıl AÖA ev sahipliğinde yapılacak

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’nın her yıl düzenlediği “İlk Gençlik Romanı Ödül Töreni”, bu yıl Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ev sahipliğinde Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılacak.

AÖA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkçeyi doğru ve yalın kullanan yazarları ödüllendirerek teşvik etmek ve yeni kuşak yazarların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla her yıl mayıs ayında düzenlenen yarışmanın 2024 yılı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Prof. Dr. Sedat Sever, Doç. Dr. Özgül İncesamur, Ömür Kurt ve Zekeriya Kaya’dan oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede, ödüle, “Buradayım” isimli romanıyla Filiz Gündoğan layık görüldü. Gündoğan, 20 bin TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

30 eserin katıldığı yarışmada, dil, anlatım ve içerik açısından ilk gençlik gerçekliğine uygunluk koşulu aranarak, 12 yaş üstü okurlarda yazılan, daha önce yayımlanmamış eserler değerlendirildi.

Gülten Dayıoğlu Ödülleri Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri ve Sözcüsü Murat Dayıoğlu yaptığı açıklamada, bu yılki süreçte, yazdığı eserlerle yarışmaya katılan tüm yazarlara, yarışmayı kazanan Filiz Gündoğan’a, seçici kurula ve ödül törenine ev sahipliği yapacak Atatürk Öğretmen Akademisi’ne teşekkür etti.

Tören 15 Mayıs’ta AKM’de

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’nın 2024 yılı “İlk Gençlik Romanı Ödül Töreni”, 15 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.