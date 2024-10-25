Ilık ve nemli hava etkili olacak...Yağmur beklenmiyor

Yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkemizde, hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi'nin 26 Ekim-1 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarından itibaren hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.