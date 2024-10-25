Ilık ve nemli hava etkili olacak...Yağmur beklenmiyor
Yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkemizde, hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.
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Yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkemizde, hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi'nin 26 Ekim-1 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarından itibaren hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu olacak.
Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
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