Ilık: “Asgari ücret yeniden oylanacak”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Hür-İş’in itirazı üzerine yarın yeniden toplanacak.

YENİDÜZEN’e konuşan Komisyon Başkanı, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık, son 5 yıldır belirlenen asgari ücret rakamına itirazlar yapıldığını, bu itirazın da yarın görüşüleceğini belirtti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Hür-İş’in itirazı üzerine yarın yeniden toplanacak.

Komisyonun 5 Şubat’ta yeni asgari ücreti brüt 4 bin 400 TL, net 3 bin 828 TL olarak belirleme kararı, toplantıda yeniden oylanacak.

YENİDÜZEN’e konuşan Komisyon Başkanı, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık, son 5 yıldır belirlenen asgari ücret rakamına itirazlar yapıldığını, bu itirazın da yarın görüşüleceğini belirtti.

Komisyonun son kez toplanacağını belirten Ilık, “Rakamlar konuşulacak. Yeniden oylama yapılacak” dedi.

Ilık, belirlenen rakamın 1 Şubat’tan itibaren geçerli olup, olmayacağının da yarınki toplantıda belli olacağını kaydetti.

Bilindiği üzere; Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nca saptanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan tavsiye kararına Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür İş) itiraz ettiğinden, rakamın yeniden değerlendirilmesi amacıyla, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'na havale edilmesine karar vermişti.

2021’in ilk asgari ücreti işveren temsilcilerinin katılmadığı 5 Şubat’taki toplantıda aylık brüt 4 bin 400 TL olarak belirlenmişti.