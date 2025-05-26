Usta sanatçı İlhan Şeşen, hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Şeşen'in vefatı sosyal medyadan duyuruldu.

Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize gibi şarkılarıyla tanınan İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti.

İlhan Şeşen'in vefatı sosyal medyadan duyuruldu.

2023 yılında akciğer kanserine yakalanan İlhan Şeşen, kısa bir süre önce müzikte 55'inci yılını sahnede kutlamıştı.