İlçeler arası seyahat yasağı kaldırıldı, kamuda normal çalışma düzenine geçiliyor
Bakanlar Kurulu toplantısı açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner, alınan kararları aktardı.
Bakanlar Kurulu toplantısı açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner, alınan kararları aktardı.
Bakanlar Kurulu sokağa çıkma yasağının 1 hafta daha devamı kararı üretti.
Yeni kararlar şöyle:
5-12 Nisan Tarihleri arasında:
-Pazartesi gününden Cumartesi gününe 22:00-05:00 Sokağa çıkmak yasak
- Pazar günleri fırın, eczane, benzin istasyonları hariç tam sokağa çıkma yasağıc
- YDP, 11 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek kurultayı Cumartesi’ne alacak.
- Marketler sabah 7 akşam 21 arası açık olarak, tedarik, raf- tanzim de bu saatlerde yapılacak,
Kapalı İşletmeler:
Sinema, nişan- düğün salonları, bar taverna, casino, oyun salonları, kapalı oyun alanları, gece kulüpleri, hamam savuna, spa kapalı olacak.
-Kamu kurum kuruluşları normal çalışma düzenine geçecek,
-İlçeler arasındaki kontrollü geçiş bu haftadan itibaren kaldırılıyor.
- İlçeler arası toplu taşımacılık başlıyor. Taşımacılık yapan araçlar, şoför yanına yolcu alınmayacak, şöfor koltuğunun bir arka koltuğu boş bırakılacak, %50 kapasite ile çalışacak.
- Pile’ye geçişte çalışanlar son 48 saatlik PCR testi aranacak.
- Berber, kuaför, güzellik salonu, dövmeci çalışanları 14 günde 1 PCR testi yaptıracak.
-Ulusal veya uluslar arası sınavlara belirtilen koşullarda girilebilinecek.
-Tiyatro, sergi sanat dallarında gibi provalar yapılabilecek,
- Salonun 3’te 1’i dolu olmak kaydı ile seyirci alınabilecek, görevlilerde 48 saatlik negatif test aranacak, maske ve mesafeye uyulacak.
- Müzik, bale eğitimleri teke tek başlayabilecek.
- 7 Nisan 2021’e kadar internet cafelerde çalışanlar PCR testlerini tamamlayacaklar, Üst Komite’nin kararı çerçevesinde 8 Nisan’da hizmet vermeye başlayacak.
- Kütüphaneler 5 Nisan’da açılacak.