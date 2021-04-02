İlçeler arası seyahat yasağı kaldırıldı, kamuda normal çalışma düzenine geçiliyor

Bakanlar Kurulu toplantısı açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner, alınan kararları aktardı.

Bakanlar Kurulu sokağa çıkma yasağının 1 hafta daha devamı kararı üretti.

Yeni kararlar şöyle:

5-12 Nisan Tarihleri arasında:

-Pazartesi gününden Cumartesi gününe 22:00-05:00 Sokağa çıkmak yasak

- Pazar günleri fırın, eczane, benzin istasyonları hariç tam sokağa çıkma yasağıc

- YDP, 11 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek kurultayı Cumartesi’ne alacak.

- Marketler sabah 7 akşam 21 arası açık olarak, tedarik, raf- tanzim de bu saatlerde yapılacak,

Kapalı İşletmeler:

Sinema, nişan- düğün salonları, bar taverna, casino, oyun salonları, kapalı oyun alanları, gece kulüpleri, hamam savuna, spa kapalı olacak.

-Kamu kurum kuruluşları normal çalışma düzenine geçecek,

-İlçeler arasındaki kontrollü geçiş bu haftadan itibaren kaldırılıyor.

- İlçeler arası toplu taşımacılık başlıyor. Taşımacılık yapan araçlar, şoför yanına yolcu alınmayacak, şöfor koltuğunun bir arka koltuğu boş bırakılacak, %50 kapasite ile çalışacak.

- Pile’ye geçişte çalışanlar son 48 saatlik PCR testi aranacak.

- Berber, kuaför, güzellik salonu, dövmeci çalışanları 14 günde 1 PCR testi yaptıracak.

-Ulusal veya uluslar arası sınavlara belirtilen koşullarda girilebilinecek.

-Tiyatro, sergi sanat dallarında gibi provalar yapılabilecek,

- Salonun 3’te 1’i dolu olmak kaydı ile seyirci alınabilecek, görevlilerde 48 saatlik negatif test aranacak, maske ve mesafeye uyulacak.

- Müzik, bale eğitimleri teke tek başlayabilecek.

- 7 Nisan 2021’e kadar internet cafelerde çalışanlar PCR testlerini tamamlayacaklar, Üst Komite’nin kararı çerçevesinde 8 Nisan’da hizmet vermeye başlayacak.

- Kütüphaneler 5 Nisan’da açılacak.