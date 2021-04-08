PCR zorunluluğu kalktı, vakalar patladı

Bakanlar Kurulu’nun 2 Nisan'da aldığı kararlarla bazı meslek gruplarına uygulanan ‘PCR test’ zorunluluğu kaldırıldı.

Marketler: “7 günde bir” olan PCR zorunluluğu önce “14 günde bir”e düşürüldü. Sonra bu zorunluluk kaldırıldı.

Restoran ve Paket Servisler: PCR zorunluluğu kaldırıldı.

Berberler ve Kuaförler: 7 günde bir PCR test zorunluluğu ile açılıma gidildi, şimdi “14 günde bir”e düşürüldü.

Kamuda zorunluluk yok: 5 Nisan tarih itibarı ile yeniden normal çalışma düzenine giren devlet kurumlarında çalışanlar için PCR test zorunluluğu yok.

Öğrencilere ‘antijen’ test: 12.Sınıf öğrenciler için ‘antijen’ test uygulaması yapılmaya devam ederken, öğretmen ve okul müdürleri için PCR test zorunluluğu yok.



Devrim DEMİR

Vakaların artışı ile beraber, özel sektöre uygulanan PCR test zorunluluğu kalktı, kamu ise PCR zorunluluğu olmadan normal çalışma düzenine geçti.

Bakanlar Kurulu’nun 2 Nisan tarihinde açıkladığı kararlarda, bazı meslek gruplarında ‘PCR test’ zorunluluğunun tamamen kalktığı gözlemlenirken, uzun süre sonra kontrollü açılıma giden birçok sektör artış gösteren vaka sayısı nedeniyle yeniden kapanma korkusu yaşıyor.

Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu son kararlarda, restoran ve cafeler, marketler ve daha birçok meslekte çalışanlar için PCR test zorunluluğunu kaldırma kararı aldı, berber ve kuaförlerin ise test zorunluluğunu 14 günde bir olarak değiştirdi.

PCR test sayılarında azalma…

Ülkedeki vaka artışı sonrası Sağlık Bakanlığı Lefkoşa’da yığılma olmaması adına üç farklı noktada PCR merkezi açtı. Bakanlar Kurulu kararı ile PCR zorunluluğu getirilen iş yerlerinde geçtiğimiz haftalarda PCR merkezlerinde kuyruklar yollara taşarken, zorunluluğun kalkması ile merkezlerde sakinlik söz konusu.

Marketlerde PCR zorunluluğu kalktı…

Aralık ayından bu yana marketlerde hizmet veren çalışanların haftada bir yapmakla zorunluluğu olduğu PCR test uygulaması, son alınan Bakanlar Kurulu kararlarında kaldırıldığı duyuruldu.

Marketler, bağlı olduğu belediyeler tarafından denetlenirken Sağlık Bakanlığı ‘random’ test uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

Devlet Daireleri açıldı… PCR zorunluluğu yok…

Devlet kurumlarında hizmet verenlerde rotasyondan normal çalışma düzenine geçti. Kalabalık çalışılan kurumlarda ise kişilerin PCR test yapması kendi inisiyatiflerine veya ‘İta-Amirlerine’ kaldı.

Yeni açılımla birlikte kamu görevlileri için herhangi bir genelge veya resmi yazı yok.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, süreçle ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

“Kamu sağlığı için PCR test zorunlu olmalı”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 5 Nisan tarihi itibarı ile devlet dairelerinde çalışanların normal çalışma şartlarına geri döndüklerini ancak PCR test yaptırmakla ilgili herhangi bir genelge veya resmi yazı yayımlanmadığını kaydetti.

Bengihan, ülkede vakaların az olduğu dönemde aylarca kurumların rotasyon çalıştığını, son zamanlarda vakaların 40 ile 70 bantlarında seyretmesine rağmen tan hızla açılıma gidildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in “endişe edilecek bir durum söz konusu değil” sözlerini de eleştiren Bengihan, “Ülkede vaka sayısı azken kapanma yaşandı. Şimdi vakalar arttı biz açılıma gidiyoruz, üstelik 12 Nisan’da ‘Kapalı turizm’ açılacak. Casinolara yönelik bir çalışma olduğunu herkes biliyor bu kapalı turizmin. Kamuda çalışan herkesin düzenli bir şekilde PCR test yapması gerektiği inancındayım, kamu sağlığı için bu şart olmalı” şeklinde konuştu.

Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı Salih Kayım:

“PCR test zorunluluğu kaldırıldı”

Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı Salih Kayım, yeme içme sektöründe PCR test zorunluluğunun son alınan Bakanlar Kurulu kararları ile kaldırıldığını söyledi.

Kayım, Sağlık Bakanlığı’nın PCR test zorunluluğunu kaldırdığını ancak, random test yapılacağı duyurusunu yapmasına rağmen hala öyle bir girişim yapılmadığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Kayım, “PCR test zorunluluğu kaldırılmasına rağmen ben kendi işletmelerimde bu zorunluluğu sürdürüyorum. Sektörde birçok arkadaşta bu zorunluluğu yerine getiriyor. Uzun bir süreden sonra açıldık ülkede vaka sayısı artıyor ve halk bir şekilde güvenmek istiyor. PCR zorunluluğu tüm işletmeler için devam etmeli” dedi.

Berberler Birliği Başkanı Cemal İnönülü:

“Vaka sayıları arttı, yeniden kapanma korkusu yaşıyoruz”

Açılım sonrası “7 günde bir PCR test zorunluluğu” getirilen işletmelerden biri olan ‘berberler’ için son alınan kararlarda PCR test uygulaması “14 günde bir” olarak değişti.

Berberler Birliği Başkanı Cemal İnönülü, ilk açılımda hafta bir kez yaptırdıkları PCR test uygulamasına devam ettiklerini, hastalığın yayıldığı günlerden geçildiği için çok daha tedbirli davrandıklarını söyledi.

“Hastalık bizi korkutuyor” sözlerini ifade eden İnönülü, “Bence PCR test uygulamasına yedi günde bir devam etmeliyiz. Yeniden kapanma korkusunu yaşamaya başladık. Bu salgın yayıldığı ilk günden bu yana ilk kapanan ve en son açılan sektörlerden biriyiz. Aşı konusunda da çok ciddi kafa karışıklığı yaşamaktayız. Sayın Ali Pilli görevdeyken, bizden üye ve kişi sayısını listeler halinde aldı, aşı programı için. Sağlık Bakanının yer değiştirmesi ile işimiz askıda kaldı. Bizim mesleğimizde riskli gruplar arasında ve sürekli korku içindeyiz. Biz bu aşı programının neresindeyiz. İnsanlarda ciddi korku ve panik içinde, daha sıkı denetimler ve yaptırımlar olmalı” ifadelerini kullandı.

Kuaförler Birliği Başkanı Mahmut Kanber:

“Vakalar artışta. Bu süreçte hizmet veren sektörler 7 günde bir PCR yapmalı”

Kuaförler Birliği Başkanı Mahmut Kanber de PCR testlerin 7 günden 14 güne çıkarılmasını eleştirdi. Kanber, bu süreçte hizmet veren tüm sektörlerin haftada bir PCR test yapması gerektiğine dikkati çekerek, test zorunluluğunun 14 güne çıkarılmasını doğru bulmadıklarını kaydetti. Vakaların yüksek seyrettiğini ve riskin arttığını ifade eden Kanber, “PCR test zorunluluğunun 14 güne çıkarılması bu süreç için doğru değil. Berber, kuaför, tırnak, güzellik salonlarında çalışanlar bu 14 günlük süreçte pozitif vakayı kaçırabilir. Bunun sonuçları daha sonra kötü gelişir. Hizmet sektörü için zorunluluk 7 gün olmalı” dedi.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem:

“Personele PCR test zorunluluğu yok”

600’den fazla mahkum ve tutuklunun bulunduğu Merkezi Cezaevi’nde görev yapan işçi ve gardiyanlar için de test zorunluluğunun olmadığı öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda 1 gardiyanın testinin pozitif çıkması üzerine aynı vardiyada görevli 5 gardiyanın da temaslı olarak karantinaya alınması sonrası sayının artmaması sevindirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, cezaevinde gardiyan ve işçiler için PCR test zorunluluğu olmadığını doğrularken, kendi amirleri bünyesinde inisiyatifleri doğrultusunda test yapıldığını söyledi.