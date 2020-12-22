“İktidar da ‘müdahale var ama daha önce de vardı’ diyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yapılan konuşmaların ‘Bu seçimlere müdahale oldu ama daha önce de vardı’ şeklinde olduğuna işaret etti.

İster 2005, ister 2015 olsun CTP olarak araştırmaya EVET demeye hazır olduklarını ifade eden Erhürman, “Pazartesi günü vereceğiniz önerge, 1994’ten bu yana 26 seneye ilişkin bir önergeyse, 26 yıllık bir komite hiçbirini araştıramaz” dedi.

Erhürman, “Ya iddia ettiğiniz diğer seçimlerle ilgili de komite kuralım, ya da tek komite olacaksa bu komite 2020’yi hazırlar, ondan sonra da geriye dönük diğerlerini araştırır, biz de gerekli katkıyı koyarız” şeklinde konuştu.

Bu hükümetin kuruluşu dahil, hiçbir şeyin normal olmadığı görüşünü belirten Erhürman, “Bizden her şey normalmiş gibi davranmamızı beklemeyin” dedi.

Hükümet’in beklediği ‘işbirliği koşullarını’ hazırlamadı gerekliliğine işaret eden Erhürman, ısrarla her şeyin normalleştirilmeye çalışıldığına vurgu yaptı. 26 yılın araştırılmasının ‘gerçekçi bir öneri olmadığının’ altını çizen Erhürman, somut önerin ortada olduğuna işaret etti.