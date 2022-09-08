İkramiye devretti
KKTC Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
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KKTC Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiye 41100 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Eylül 2022 tarihinde çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleştirilecek.
Büyük ikramiyenin 1 buçuk milyon TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 9 Eylül 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacak.
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