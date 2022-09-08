İkramiye devretti

KKTC Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiye 41100 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Eylül 2022 tarihinde çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleştirilecek.

Büyük ikramiyenin 1 buçuk milyon TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 9 Eylül 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacak.