İklim krizi: Çok sayıda büyük doğa felaketine hazırlıklı olun

Avustralya’da 2019-2020 yaz mevsiminde yaşanan büyük orman yangınları ardından başlatılan doğal felaketlerle ilgili araştırma sonuçlandı. Hazırlanan raporda ülkenin önümüzdeki yıllarda giderek sayıları ve şiddetleri artan bir dizi doğal felakete hazır olması gerektiği uyarısı yapılıyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, doğal felaketlerle ilgili kapsamlı çalışma sonucunda, Kraliyet Ulusal Felaket Hazırlıkları Komisyonu tarafından hazırlanan raporda Avustralya hükümetine ne gibi önlemler alması gerektiği konusunda 80 tavsiye sunuldu.

Bunlar arasında felaketler karşısında gösterilen ulusal çabaların, kullanılan araçların, iklim verilerinin geliştirilmesi de var. Raporda yangınlara iklim değişikliği dolayısıyla ortaya çıkan sıra dışı koşulların sebep olduğu tekrarlanıyor ama gelecekte daha kötülerinin geleceği beklentisi ifade ediliyor.

Avustralya hükümeti önerileri dikkatle ve teker teker değerlendireceğini söyledi.

Rapordan: Bileşik felaketler kapıda

Raporda, öncelikle küresel ısınmanın önümüzdeki yirmi yıl içinde devam etmesinin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Komisyon, bundan böyle “Bileşik Felaketler” diye nitelediği, aynı anda ya da art arda meydana gelen çoklu doğal tehditlerin daha sık görüleceği uyarısında bulunuyor.

Bu nedenle de “Ulusal çapta ve etkide doğal felaketlere hazır olabilmek açısından, artık doğal tehditleri teker teker oluşturdukları riskler açısından değerlendirmek yeterli ya da doğru değil” ifadesi kullanılıyor.

Buna karşılık raporda birbirini izleyen felaketlerin yol açtığı zararın, iyi hazırlanılırsa kısmen sınırlandırılabileceği kaydediliyor.

Avustralya’nın, düzeyi sera gazı salımları eğrisine bağlı olacak küresel ısınmanın bundan sonra yol açabileceği doğa olayları karşısında “güçlü uyum önlemleri” alması gerektiği uyarısı yapılan Komisyon raporunda ülkenin yangınlar karşısında ulusal düzeyde attığı adımlar değerlendirilerek, federal hükümetin, felaketlere daha erken müdahale etmesi gerektiği kaydediliyor.

Tavsiyeler arasındaki bazı başlıklar şöyle:

Ulusal Olağanüstü Hal ilanı yetkisi için yasal düzenlemelerin yapılması

İklim verilerini daha iyi izleyip bildirecek bir sistem kurulması

Yangınlara havadan müdahale ve tehlike alarmı konularına daha çok kaynak ayırılması

Ulusal düzeyde geçerli bir yangın tehlikesi derecelendirmesi ve hava kirliliği izleme sistemi geliştirilmesi

Aktivistler: Salımı azaltmak için büyük adımlar atılmalı

İklim değişikliği konusunda kampanya yürüten gruplar Avustralya hükümetinin ve diğer yetkililerin sera gazları salımını azaltmak için daha büyük adımlar atması gerektiğini söylüyor.

Yangınla mücadeleden sorumlu eski bir hükümet yetkilisi olan Greg Mullins “Bu raporun ana fikri Kara Yaz orman yangınlarının iklim değişikliği ve küresel ısınma olmasa olmayacağıydı” ifadelerini kullandı.

Avustralya hükümeti ise bir kez daha sera gazları konusunda “uluslararası taahhütlerine uyduğunu” açıkladı. Olağanüstü Hal Yönetimi Bakanı David Littleproud da, “Avustralya’ bu hedefe yüzyılın ikinci yarısında bir yerlerde erişecek” dedi.

Yangınların en çok yayıldığı dönemde, Başbakan Scott Morrison ve hükümeti iklim değişikliği politikaları konusunda eleştirilerle karşı karşıyaydı. Kömür ve doğal gaz da dahil fosil yakıtların kullanımını destekleyen Avustralya hükümeti, 2050 yılına kadar karbon salımlarını sıfıra indirmeyi hedefleyen ülkelere katılması konusundaki baskılara şu ana kadar direndi.

Bilim insanları da Avustralya’nın 2030 yılı için koyduğu sera gazı salımlarındaki yüzde 26’lık kesintiyi hayata geçirebileceğinden kuşku duyduklarını söylüyorlar.

‘Kara Yaz’da ne olmuştu?

Kıtada 2019 yılının temmuz ayından 2020 martına kadar süren ve 24 milyon hektarlık alanı (240 bin kilometrekare) etkileyen orman yangınları, Avustralya’nın bütün eyaletlerini etkiledi. Yangınlarda, en az 33 kişi yaşamını kaybetti, 3 bin ev kül oldu, yaklaşık üç milyar hayvan öldü veya doğal ortamını kaybetti.Geçen yaz, kıta ülkede kayda geçen en yaygın ve yoğun yangın mevsimi oldu.

Yangınlarla ilgili bir araştırmanın tahminlerine göre, dumanların yol açtığı hava kirliliği 445 kişinin ölümüne, binlerce kişinin de hastaneye kaldırılmasına yol açtı.

Avustralya’da meteorolojik kayıtların başlamasından bu yana yaşanan en kuru ve sıcak yaz mevsiminde çıkan yangınların ardından çok uzun bir kuraklık dönemi, sonra da bir çok yerleşimi etkileyen şiddetli fırtınalar ve seller yaşandı.