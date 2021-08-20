İklim değişikliğinin yok edeceği ada

Yeni bir iklim raporuna göre Güney Pasifik ülkesi Tuvalu, birkaç yüz yıl içinde haritadan silinebilir.

Küresel ısınmanın etkilerine ve geleceğine ilişkin derinlemesine inceleme, ekimde Glasgow'da düzenlenecek COP26 konferansı (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) öncesi, Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından 9 Ağustos'ta yayımlandı.

Avustralya'nın halihazırda 1,4 santigrat derece ısındığını gösteren rapor, küresel sıcaklıkların 2040'a kadar 1,8 santigrat derece ve yüzyılın sonuna kadar da 3,5 santigrat derece artabileceğini öngörüyor.

Panel, deniz seviyeleri bakımındansa ısınan sular ve eriyen buzullar sebebiyle 1901 - 2018 arasında 20 santimetrelik bir artış yaşandığını bildirirken, 2050'ye kadar 15 -25 santimetrelik bir yükselme daha gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Avustralya ve Hawaii arasındaki üç resif adası boyunca yayılan Tuvalu'nun en yüksek noktasının deniz seviyesinden sadece 4,5 metre yükseklikte olması sebebiyle, ülkenin nihayetinde yükselen deniz seviyesince yutulacağı korkusu arttı.

Solomon ve Marshall Adaları gibi deniz seviyesine yakın diğer takımadalar da yutulma riskiyle karşı karşıya.

BM, deniz seviyesine yakın atollerde yaşayan 350 bin civarında kişinin, yükselen denizlerin anavatanlarını yaşanmaz hale getirmesi halinde yurtdışına taşınması gerekeceğini tahmin ediyor.

Avustralyalı iklimbilimci Shayne McGregor, rapora cevaben news.com.au'ya yaptığı açıklamada, "Biraz acımasız görünüyor ancak bu deniz seviyesine yakın yerlerden bazılarının yine de var olacağını hayal etmek gerçekten zor" dedi.

McGregor, "Tuvalu'da deniz seviyesinden en yüksek nokta 4,6 metre olsa da deniz seviyesinden genel yükseklik 1,2 metre falan. Bu çok düşük bir sayı ve Tuvaluların çok fazla koruması da yok" diye konuştu.

Raporun ardından NASA, izleyicilerin gelecek onlarca yıl boyunca bölgelerindeki deniz seviyelerinin yükselme tahminlerini görmesini sağlayan yeni bir çevrimiçi araç yayımladı.

Kaynak: İndependet Türkçe