“İklim değişikliği geleceğe ilişkin bir öngörü değil, bugün yaşadığımız bir gerçektir”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, COP31 kapsamında “Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısına” katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya’da düzenlenen COP31’e katılan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi, Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından karşılandı.

Antalya'da düzenlenen zirve kapsamında dünya liderlerinin eşlerine ev sahipliği yaparak 'Küresel Sıfır Atık İttifakı'nı' uluslararası kamuoyuna tanıtan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a teşekkür eden Nilden Bektaş Erhürman, bir çevre mühendisi olarak orada bulunmaktan mutluluk ve onur duyduğunu belirtti.

Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman’a toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman ve Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da eşlik etti.