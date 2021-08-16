İklim aktivistleri Mağusa’da buluştu
Türkiye’de küresel ısınmaya karşı mücadele eden iklim aktivistleri Atlas Sarrafoğlu ve Baha Kesici Kıbrıslı aktivistlerle biraraya geldi.
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Türkiye’de küresel ısınmaya karşı mücadele eden iklim aktivistleri Atlas Sarrafoğlu ve Baha Kesici Kıbrıslı aktivistlerle biraraya geldi.
Fridays For Future North Cyprus rehberliğinde çeşitli etkinliklere katılacak olan iklim Türkiyeli iklim aktivistleri geçtiğimiz gün Mağusa’da deneyimlerini paylaştıkları bir toplantıya katıldılar.
Etkinlikler atölye çalışmaları, doğa gezileri, konferans, resmî ziyaretler şeklinde devam edecek.
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