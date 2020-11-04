İkisi cezaevine, biri teminatla serbest

Kıbrıs’ın güneyinden almış oldukları uyuşturucu maddeler ile askeri yasak bölgeyi ihlal ederek kuzeye girmeye çalışırken yakalanan zanlılar S.D.G.,V.N. ve suç ortağı olduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı B.A., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı.

Metin, operasyonun 22 Ekim tarihinde meydana geldiğini anımsatarak zanlıların tasarrufunda 1 gram kokain, şeffaf naylona sarılı 5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, çanta içinde 130 gram hintkeneviri ile 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Zanlıların 22 Ekim tarihinden bu yana tutuklu olduklarını kaydeden Metin, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlıların davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlılar S.D.G., ve V.N.’nin 55 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, B.A.’nın ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 75 bin TL nakdi teminat yatırması ve 5 kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.