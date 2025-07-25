“İki vadi arasında çıktı, karadan ulaşımda zorluk yaşanıyor”

Esentepe’deki ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 14.30 sıralarında çıktığı ifade edilen yangının durumuna ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi veren Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yangının iki vadi arasında, karadan ulaşım açısından zorlu bir noktada çıktığını söyledi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin, vadiye iki noktadan girebilmesi için farklı güzergahlar aradıklarını berliten Kırok, yangının hızlı müdahaleyle söndürülebilecek bir boyutta olduğunu ifade etti.

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