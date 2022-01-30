İki Toplumlu Koro’ya Lena Melanidou’nun adı verildi

İki Toplumlu Koro’nun adı ve logosu, kısa süre önce kaybedilen Şef Lena Melanidou anısına değiştirildi.

İki Toplumlu Koro’nun 29 Ocak Cumartesi günü genel kurul ve logo toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İki toplumlu Koro’nun adında ve logosunda değişikliğe gidildi. Koronun adı, kısa süre önce kaybedilen Lena Melanidou anısına, onun adının yaşatılması için, “İki toplumlu Koro-Lena Melanidou 1997 olarak değiştirildi. İki toplumlu koronun amblemi de Lena anısına alkışlar eşliğinde değiştirildi.