Gözler bu toplantıda: Geçişler masada

Neredeyse 1.5 yıldır kapalı olan barikatların yeniden açılması için resmi temaslar ileri taşınıyor. Gözler bugün saat 13:00’te yapılması beklenen İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi toplantısına çevrildi.

Ada içinde seyahatin normalleşmesi için geçişlerin açılması gündemiyle İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bugün öğle saatlerinde tele-konferans yöntemi ile toplanacak. Geçişlerle ilgili Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun kapıların açılmasına ilişkin çalışmaların “son aşamaya geldiğini” ifade ederken, Başbakan Ersan Saner ise güneydeki vaka artışına işaret ederek, kapıların bir süre daha kapalı kalacağını söylemişti.