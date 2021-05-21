Geçişler için şartlar açıklandı

Sağlık Bakanlığı, “İki Toplumlu Sağlık Komitesi”nin görüşmeleri sürerken, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi”ne dayandırarak, geçişlerle ilgili gerekli koşulları açıkladı.

100 bin testte 175 vaka üzerinde olması durumunda “sağlık, iş ya da eğitim amaçları” haricinde keyfi geçişlerin kapalı olacağı belirtilen açıklamada, 174-70 vaka arası son 72 saatte yapılacak PCR testle geçiş izni verileceği, 69 vakaya kadar ise 7 günde bir test isteneceği belirtildi.

“Ada içi geçişlerin uygun olması halinde” uygulanacağı açıklanan şartlarla ilgili, vaka sayısının 7’ye düşmesi halinde ise tümüyle serbest geçiş yapılacağı belirtildi.