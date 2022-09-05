İki Toplumlu Çeviri Teknolojisi Atölyesi ve Ağ Kurma Etkinliği düzenlenecek

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Dil Alanında Destek Projesi kapsamında gerçekleşecek İki Toplumlu Çeviri Teknolojisi Atölyesi ve Ağ Kurma Etkinliği, Cumartesi günü Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) düzenlenecek.

Proje yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, sabah ve öğleden sonra seansı olarak iki grup halinde 10 Eylül Cumartesi günü 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak atölye; Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde olacak ve eş zamanlı çeviri hizmeti verilecek.

Açıklamada, bilgi ve kayıt için Sezin.Tekin-Ozsakinc@bseurope.com veya Erdim.Tuerkmen@bseurope.com adreslerine e-posta gönderilmesi istendi.