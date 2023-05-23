İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, yeni geçiş noktalarının açılması talebiyle eylem yapacak

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, yeni geçiş noktalarının açılması talebiyle, Cumartesi günü Lefkoşa’da ara bölgede yer alan Dayanışma Evi’ne yürüyerek eylem yapacak. İnisiyatif yetkilileri yarın ise, konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi adına Türk Ajansı Kıbrıs’a bilgi veren Şener Elcil, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinden oluşan İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin, 27 Mayıs Cumartesi günü Lefkoşa’da BM kontrolündeki Ledra Palace Otel'in karşısında yer alan Dayanışma Evi’ne yürüyerek, burada bir eylem yapacağını aktardı.

Kıbrıslı Türk örgütlerin saat 09.45’te Lokmacı geçiş noktasında buluşarak Dayanışma Evi’ne yürüyeceğini söyleyen Elcil, eylemde “yeni barikatların açılması, geçiş noktalarında işlemlerin kolaylaştırılması ve iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi” taleplerinin dile getirileceğini belirtti.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, yarın saat 10.00’da Dayanışma Evi’nde eylemle ilgili basın toplantısı da düzenleyecek.