İki toplumlu 2022 Startups4Peace programı tanıtıldı

AB tarafından finanse edilen İnovatif Girişimcilik projesi, Finlandiya Büyükelçiliği ile işbirliği içinde 2022 Startups4Peace (Su4P) programını başlattı.

Startups4Peace (Su4P) Programı, Kıbrıs'ta yeni iş fikirleri olan ve toplumlar arası vizyon taşıyan inovatif girişimcileri bir araya gelmeye, ortak çalışmaya ve Kıbrıs Rum toplumu ile Kıbrıs Türk toplumu arasında daha yakın ilişkiler geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlanıyor. Başarılı başvuru sahipleri eğitim kampında (bootcamp) bir dizi eğitim aldıktan ve iş fikri sunumu yarışmasında iş fikirlerini sunduktan sonra iş fikirlerini geliştirme konusunda destek alacak ve iş fikirleri pazarda denenecek. Kazanan 3 ekip, Kasım 2022'de Finlandiya'nın Helsinki kentinde düzenlenecek dünyanın en büyük start-up etkinliği olan SLUSH'a katılım hakkı kazanacak.

Avrupa Birliği ile Finlandiya Büyükelçiliği tarafından ortak finanse edilen Startups4Peace (Su4P) Programı, NI-CO tarafından uygulanan İnovatif Girişimcilik projesi kapsamında düzenlenen bir yarışma ve girişimcilik mini-hızlandırma programıdır. Program, CYENS Centre of Excellence, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ortaklığında yürütülüyor.

Başvuru çağrısı 4 Temmuz ve 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında açık olacak.

Program kriterleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler, program rehberi ve başvuru formu için lütfen https://www.startups4peace.eu/ adresi ziyaret edilmesi ve başvuruların 19 Ağustos 2022 tarihine kadar info@inovatif.eu üzerinden yapılması gerekiyor.