İki pozitif vaka çıkan Esentepe’de Belediye’den ‘panik yapmayın’ açıklaması

Esentepe’de iki pozitif vaka tespit edildiği açıklandı. Esenetepe Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda paniğe gerek olmadığı ifade edildi.

Belediye’den yapılan paylaşım şöyle:

“Esentepe’de iki pozitif vaka başlığı ile verilen haber evet doğrudur fakat panik yapacak bir durum yoktur. Tabiki tedbirli olmakta fayda var. İlgili vatandaşlarımız temaslı takibinde kontrol altında idi bu yüzden sadece biraz daha temkinli olalım.”