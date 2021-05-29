İki kişi suçunu itiraf etti: “Eroin içmek için buluştuk”

Girne’ye bağlı Boğazköy’de dün akşamüzeri şüpheli bir araç polis takibine alındı. İki kişinin şüpheli davranışları üzerine MP 180 plakalı araçta arama yapan polis, ‘eroin’ türü uyuşturucu madde içiminde kullanılan bir takım kâğıt parçaları ele geçirdi.

Zanlı M.N.Ç.’nin üzerinde yapılan aramada 2 gram eroin tespit edilirken, araçta uyuşturucu kalıntısı olduğu tespit edilen hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar M.N.Ç., ve O.O., tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

Suçlarını itiraf ettiler, 3 gün tutuklu kalacaklar..

Polis memuru Mert Gültuna, zanlıların 28 Mayıs tarihinde, saat 18.30 raddelerinde, Boğazköy’de, Şht Şenay Özdayı Caddesi’nin sol kenarında park halinde bulunan MP 180 plakalı araç içerisinde, şüpheli vaziyette görüldüklerini kaydetti.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis ekibi tarafından yapılan arama neticesinde, M.N.Ç.’nin üzerinde 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, adı edilene ait para cüzdanı içerisinde, eroin içiminde kullanılmak üzere hazırlanmış 7 adet alüminyum folyo parçası ve MP 180 plakalı aracın bağajında bulunan karton kutu içerisinde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlı O.O.’dan yapılan soruşturmadan, M.N.Ç., ile uyuşturucu maddeyi birlikte içmek için buluştukları itirafında bulunduğunu söyledi. Polis, alınan emarelerin laboratuara gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.