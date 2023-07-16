İki kaza, 7 yaralı

Bugün saat 13.20 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun 25. Kilometresinde, 40 yaşındaki Ahmet Karacuva, yönetiminizdeki LY 983 plakalı kamyon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan bankete düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ yan kısmı üzerinde devrildi.

Kaza sonucu araç sürücüsü Ahmet Karacuva ile araçta yolcu olarak 38 yaşındaki Emine Karacuva, 14 yaşındaki Aslan Karacuva, 13 yaşındaki Sibel Karacuva ve 3 yaşındak, Erdoğan Karacuva hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alındı.

Öte yandan, saat 12.00 sıralarında, Serhatköt-Gayretköy Anayolu üzerinde 21 yaşındaki Olcan Eraslan yönetiminizdeki GZ 286 plakalı araç ile Gayretköy istikametine doğru seyrettiği sırada su deposu önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak aracının ön kısmı ile kayalara çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Olcan Eraslan ve araçta yolcu olarak 17 yaşındaki Havin Eraslan kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alındı.