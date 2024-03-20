İki ayrı iş kazası, iki yaralı

Bostancı ve Esentepe'de dün meydana gelen iki ayrı iş kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre iş kazasının ilki dün saat 13.00 sıralarında Bostancı'da meydana geldi. Bir şahsa ait portakal bahçesi içerisinde çalışan 40 yaşındaki Nuri Karagöz, merdiven üzerinde portakal topladığı sırada merdivenin elektrik tellerine temas edip elektrik akımına kapılması sonucu yaralandı.

40 yaşındaki Karagöz olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Elektrik kablosu çekerken, dengesini kaybedip düştü

Öte yandan dün Esentepe'de de iş kazası gerçekleşti. Polisin verdiği bilgiye göre, saat 15:00 sıralarında, Esentepe’de yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 46 yaşındaki Ali Akhtar, elektrik kablosu çektiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düştü ve yaralandı.

46 yaşındaki Ali Akhtar olay sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.