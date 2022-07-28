İki ay hapis yattı, görevine geri döndü

Dünya bu yılın kaynaklarını 28 Temmuz'da tüketti

AKARYAKITA ZAM AÇIKLAMASI: “Bugün 1 TL civarında zam yapılmazsa, Pazartesi 2 TL yapmak zorunda kalacağız"

Yaşlı bakımevleri ve cezaeviyle ilgili yeni kararlar: haftalık test ibraz edilecek