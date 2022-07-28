İki ay hapis yattı, görevine geri döndü
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, seçim yasaklarına uymadığı için iki ay hapis yattıktan sonra görevinin başına döndü.
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, seçim yasaklarına uymadığı için iki ay hapis yattıktan sonra görevinin başına döndü.
Seçim yasaklarını ihlalden yargılanması sonrası 2 aylık hapis cezasını tamamlayarak dün tahliye olan Özkurt, bugün mesasisine başladı.
Özkurt kuruma gelişinde personeli tarafından alkışlarla karşılandı. Özkurt, göreve başlamasıyla birlikte Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
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