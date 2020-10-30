İki ay cezaevine gönderildi

Lapta’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.K., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı.

Atabek, zanlının 23 Ekim 2020 tarihinde Lapta adresinde yapılan aramada; 11 ayrı beyaz renk naylona sarılı ve 1 adet şeffaf naylona sarılı yaklaşık 6 gram ağırlığında, ayni dolap içerisindeki plastik kapta yaklaşık 3 gram ağırlığında ve yatak odasındaki valiz içerisinde beyaz renk kutuda şeffaf naylona sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile aynalı büfe çekmecesinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde Kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan “Uniweigh” marka hassas terazi tespit edildiğini belirtti.

Polis ayni gün zanlının kullanımında bulunan ZNY 870 plakalı araçta yapılan aramada ise; 4 ayrı beyaz renk naylona sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru İbrahim Atabek zanlının suçüstü hali tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme zanlıyı 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.