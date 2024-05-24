“İkamet izinsiz” 4 kişi daha tutuklandı

“İkamet izinsiz” oldukları tespit edilen dört kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre ülke genelinde Polis ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet ettiği tespit edilen toplam dört kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

22 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Lefkoşa sakinlerinden 22 yaşındaki Yusuf Can Pehlivan, kalmakta olduğu ikametgah içinde dün gece saat 23.00 sıralarında, yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Dural bulundu

22 Mayıs’tan beri kayıp olan Girne’de sakin 16 yaşındaki Eren Dural bulundu.