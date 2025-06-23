“İİT, ‘çözümsüzlük çözümdür’ demiyor”

CTP Sözcüsü Akansoy, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kıbrıs ile ilgili kararının önemli olduğuna işaret etti:

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sözcüsü Asım Akansoy, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrasında yayımlanan İstanbul Bildirgesi’ndeki Kıbrıs ile ilgili paragrafa işaret ederek, “karşılıklı kabul edilebilir, sürdürülebilir, adil ve kalıcı bir çözüm” arayışını ön plana çıkardığını söyledi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy, Kıbrıs sorunu yayımlanan bildirgenin hem Kıbrıs, hem de bölge açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Asım Akansoy’un paylaşımı şöyle:

“İstanbul’da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu sonrasında yayımlanan İstanbul Bildirgesi, Kıbrıs’a dair de bir paragraf içermektedir.

Bildirgede yer alan Kıbrıs bölümü aynen şöyledir:

‘Kıbrıslı Türk Müslümanların doğal haklarına kavuşma yönündeki özlemlerini destekliyor, Kıbrıs sorununda müzakere yoluyla, karşılıklı kabul edilebilir, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması gerektiğini vurguluyor, kendilerine uygulanan haksız izolasyonun son bulması için Kıbrıslı Türk Müslümanlarla iletişimin güçlendirilmesinin önemini vurguluyoruz.’

İslam İşbirliği Teşkilatı, Sayın Tatar’ın ayrılıkçı ve çözümsüzlüğü esas alan tezlerine atıfta bulunmadığı gibi, müzakere yolunu işaret ederek ‘karşılıklı kabul edilebilir, sürdürülebilir, adil ve kalıcı bir çözüm’ arayışını ön plana çıkarmıştır.

Yani İİT, nihayetinde ‘çözümsüzlük çözümdür’ dememektedir.

Öte yandan, bildirgede izolasyonlara da değinilmiştir. Ancak bu konuda yapılan çağrı; doğrudan ekonomik ilişkilerin başlatılması veya somut mekanizmaların kurulması yönünde değil, iletişimin güçlendirilmesi gibi soyut bir yaklaşımı öne çıkarmaktadır. Bu da çağrının etkili ve sonuç alıcı bir öneri olmadığını göstermektedir.

Sonuç olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, yanı başımızda süren savaş ortamını da düşündüğümüzde, karşılıklı kabul edilebilir çözüm vurgusu yapmasını önemli buluyorum.

Hem Kıbrıs hem de bölge açısından.”