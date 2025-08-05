“İhraç edilecek”

Kıbrıs’ın kuzeyinde “izinsiz ikamet etme” suçundan tutuklanan A.U.R. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak cevap beklendiğini belirterek 3 gün süre talep etti.

Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 4 Ağustos 2025 tarihinde saat: 12.17'de Lefkoşa'da Surlariçi’nde devriye gezen Adli Şube ekipleri tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 17 Mart 2025 tarihinden itibaren 140 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde İkamet İzinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, zanlının Kıbrıs’ın kuzeyinden ihraç olunması için gereken yazışmalar yapıldığını ancak cevap beklendiğini söyledi.

Zanlının serbest kalması halinde işlemiş olduğu “izinsiz ikamet etme” suçunu işlemeye devam edeceğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, 3 gün ek süre istedi.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.