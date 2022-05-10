İhmali sonucu yangına neden olan kişiye yasal işlem

Güzelyurt bölgesinde kendine ait çiçek yetiştirme bahçesinde içtiği sigarayı biçtiği kuru otların üzerine düşürerek yangına sebep olan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre S.K.’nin (E-49), dün saat 16.00 sıralarında, Güzelyurt - Kalkanlı yolu üzerinde bulunan kendine ait çiçek yetiştirme bahçesinde kuru otları temizlediği sırada içtiği sigarayı biçtiği kuru otların üzerine düşürmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 500 plastik çiçek saksısı, muhtelif süs bitkileri ile bir dönümlük alan içersindeki kuru otlar yanarken, S.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.