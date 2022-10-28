“İhalesiz alım yapılacak mı?” sorusuna Paşa’dan yanıt: “Ülke elektriksiz kalmayacak”

Ertuğrul SENOVA

KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in “KIB-TEK’te oyunu bozduk, 13 Dolar’a yakıt geliyor” açıklamasının üzerinden bir hafta geçmeden, 13 Dolar’a yakıt getireceğini söyleyen şirketin, “Bu fiyata bu işi yapamayacağız" diyerek tedarik işinden çekilmesi, bir kez daha ihalesiz yakıt alımını gündeme getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, Çarşamba akşamı yaşanan gelişme sonrası “yoğun bir toplantı sürecine girdiklerini” ifade ederek, “ülkenin karanlıkta kalmaması için her yolu deneyeceklerini” söyledi.

Paşa, “Sorunun çözülememesi halinde ihalesiz yakıt alımı yoluna gidilecek mi?” sorusuna, “Ne diyorum, ülke elektriksiz kalmayacak” şeklinde yanıt verdi.

Paşa, “Çeşitli temaslarımız var. Çalışmalarımız henüz bitmedi. Daha fazla bir şey söyleyemem” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, Perşembe gün yaptığı açıklamasında, Teknecik Elektrik Santrali’nde 12 günlük yakıtın kaldığını açıklamıştı.

Neler yaşanmıştı?

KIB-TEK Yönetim Kurulu, Teknecik Elektrik Santrali’nde “10 günlük yakıt stoku” kaldığını belirterek, geçtiğimiz ay yapılan ve Ünal Üstel tarafından iptal edilen “pazarlık usulü” ihalede en düşük teklifi veren şirketten 24 bin metrik tonluk yakıt alınmasını önermişti.

Söz konusu “ihalesiz alım” önerisi, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak 19 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu ihalede, Hayati Özok Plats + 13$/mton, Bunker Petrol San. Tic. Anonim Şti. Plats + 30$/mton ve Sülem Sistem Elektrik Ltd. Şti. Plats+ 80$/mton teklifte bulunmuştu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yakıt, ton başına 13 Dolar’la ihaleye giren Hayati Özok’dan alınacaktı.

Geçtiğimiz ay “KIB-TEK’e akaryakıt taşıma ve temini” ile ilgili Merkezi İhale Komisyonu tarafından düzenlenen pazarlık usulü ihale, KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in “ihalenin vicdanlara sığmadığı” sözleri üzerine iptal edilmişti.