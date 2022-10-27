Üstel ‘oyunu bozduk’ dedi, 13 Dolarla övündü; şirket “bu fiyata olmaz” dedi

Ertuğrul SENOVA

KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in “KIB-TEK’te oyunu bozduk, 13 Dolar’a yakıt geliyor” açıklamasının üzerinden bir hafta geçmeden, 13 Dolar’a yakıt getireceğini söyleyen şirket, “Bu fiyata bu işi yapamayacağız" diyerek tedarik işinden çekildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, söz konusu gelişmenin dün akşam yaşandığını, ilgili şirketin avukatlarının yazılı bir bildirim yaparak tedarik işinden çekildiklerini bildirdiklerini söyledi.

Teknecik Elektrik Santrali’nde 12 günlük yakıt kaldığını ifade eden Paşa, “Az sonra bu konuda bir toplantıya giriyoruz. Ülke menfaati için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Avcıoğlu: “İkinci en düşük teklifi veren şirket de çekildi”

Öte yandan KIB-TEK Yönetim Kurulu eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu ise, KIB-TEK’e akaryakıt taşıma ve temin ihalesinde “30 $/mton” ile ikinci en düşük fiyatı veren şirketin de çekildiğini öne sürerek, “Gündemde yine, yeni, yeniden 149 $/mton ve 75 $/mton fiyattan yakıt taşıyan o malum firmadan ihalesiz, adrese teslim, doğrudan alım var” iddiasında bulundu.

Şahiner: “İÇKALE şirketi, 3 gün önceden Rusya’dan yüklediği yakıtla bekletiliyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner ise söz konusu firmanın “çark ettiğini” ancak bu gelişmeyle birlikte, ihalesiz alımlarda adı geçen “İÇKALE” isimli şirketin, üç gün önceden Rusya’dan yüklediği yakıtla bekletildiğini iddia etti.

“Mantık aynı: Yakıt bitti, İÇKALE yetiş!”

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şahiner, “Mantık aynı: Yakıt bitti, İÇKALE yetiş!” diyerek, “13 dolara yakıt getirmekle övünen hükümet yetkilileri, teknolojinin arşa çıktığı bu yüzyılda, yine akaryakıtımız yok bahanesinin arkasına saklanarak ülkeyi karanlığa gömmek üzere” ifadelerini kullandı.

Şahiner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KIBTEK’de göstermelik ihaleye çıkılıyor. Ne ilginçtir ki 13 dolara yakıt getireceği teklifini veren ve yönetim kurulu başkanı tarafından 1 milyon $ teminat verdiği yalanının söylendiği firma, çark ederek; yakıtı getiremeyeceğini söylüyor. Yine ne ilginçtir ki, bu gelişmeyle birlikte İÇKALE firması, üç gün öncesinden Rusya’dan yüklediği yakıt ile birlikte bekletiliyor. Kurum üzerinde hangi oyunlar oynanıyor ve kimler bu oyunlara alet oluyor? Nasıl organize işler bunlar? KIBTEK’in üzerine çullanmış organize çete, gözümüzün içine baka baka halkı aptal yerine koyarak yine başka bir soyguna kapı aralıyor. Mantık aynı: Yakıt bitti, İÇKALE yetiş! KKTC Devleti’nin hükümet yetkilileri belli ki koltuk uğruna, makam uğruna hatta ‘’vurgun’’ aşkına bu soyguna ortak oluyor, birilerinin cebine oluk oluk para akıtmak için, usta oyunculara taş çıkartacak bir performansla rol kesiyor. 13 dolara yakıt getirmekle övünen hükümet yetkilileri, teknolojinin arşa çıktığı bu yüzyılda, yine akaryakıtımız yok bahanesinin arkasına saklanarak ülkeyi karanlığa gömmek üzere. KIBTEK’te şu anda 7 günlük yakıt kaldı. Uzun süreli elektrik kesintilerinin sebebi, yakıtı tasarruflu kullanmak için mi? İşte hükümetinizin yakıt ihalesini birilerine peşkeş çekmek için zorunlu evrak olmaktan çıkardığınız 'rafineri opsiyon belgesi', 'gemi opsiyon belgesi' gibi evrakların gerekliliği tam da bu!”

Neler yaşanmıştı?

KIB-TEK Yönetim Kurulu, Teknecik Elektrik Santrali’nde “10 günlük yakıt stoku” kaldığını belirterek, geçtiğimiz ay yapılan ve Ünal Üstel tarafından iptal edilen “pazarlık usulü” ihalede en düşük teklifi veren şirketten 24 bin metrik tonluk yakıt alınmasını önermişti.

Söz konusu “ihalesiz alım” önerisi, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak 19 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu ihalede, Hayati Özok Plats + 13$/mton, Bunker Petrol San. Tic. Anonim Şti. Plats + 30$/mton ve Sülem Sistem Elektrik Ltd. Şti. Plats+ 80$/mton teklifte bulunmuştu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yakıt, ton başına 13 Dolar’la ihaleye giren Hayati Özok’dan alınacaktı.

Geçtiğimiz ay “KIB-TEK’e akaryakıt taşıma ve temini” ile ilgili Merkezi İhale Komisyonu tarafından düzenlenen pazarlık usulü ihale, KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in “ihalenin vicdanlara sığmadığı” sözleri üzerine iptal edilmişti.