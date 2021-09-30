İflasın sokağa yansıyan resmi: Her yer karanlık!

Yollar karanlık, sürücüler isyanda, tehlike büyük: YENİDÜZEN’e konuşan Karayolları Dairesi Müdür Vekili Arkın Şansalan’dan acı itiraf:

“Yanan lambaların yerine yenisi koyacak bütçe yok”

Ülkede birçok yol, ‘aydınlatma’ sorunu nedeniyle karanlığa büründü. ‘Zifiri karanlık’ nedeniyle yalnızca anayollar değil, şehir içindeki birçok işlek caddede de gece görüş mesafesi daraldı, bu durum trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

En yoğun araç trafiğinin yaşandığı Lefkoşa-Girne anayolunun yanı sıra Lefkoşa-Mağusa anayolu da ‘aydınlanmak’ için çözüm bekliyor. Zaman zaman ‘yetki karmaşası’ yaşayan Karayolları Dairesi ile Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), sokak aydınlatmalarına yönelik bütçe ve personel eksikliği noktasında birleşti.

Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan: 4-5 milyon TL kaynağa ihtiyaç var

Karayolları Dairesi Müdür Vekili Arkın Şansalan: Yanan lambaların yerine yenisi koyacak bütçe yok

KIB-TEK’ten alınan bilgiye göre: Mağusa’nın en işlek caddesi Salamis yolunda yer altı kablolarıyla ilgili sorun yaşanıyor, bu sorunun giderilmesi için 1 milyon TL’ye ihtiyaç var.

Lefkoşa-Girne anayolunda da benzer sıkıntı yaşanıyor, bu sorunun çözülmesi için refüj kazı çalışması yapılmalı.

Hamitköy bölgesinde de aydınlatma sorunu var, çember çalışması yapılırken kablolar zarar gördüğünü, değişmeli.

Alsancak-Lapta çevre yolu ile Lefkoşa-Mağusa anayolu aydınlatılmalı.

Ayşe GÜLER

Ülkede birçok yol, ‘aydınlatma’ sorunu nedeniyle karanlığa büründü.

‘Zifiri karanlık’ nedeniyle yalnızca anayollar değil, şehir içindeki birçok işlek caddede de gece görüş mesafesi daraldı, bu durum trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

En yoğun araç trafiğinin yaşandığı Lefkoşa-Girne anayolunun yanı sıra Lefkoşa-Mağusa anayolu da ‘aydınlanmak’ için çözüm bekliyor.

Zaman zaman ‘yetki karmaşası’ yaşayan Karayolları Dairesi ile Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), sokak aydınlatmalarına yönelik bütçe ve personel eksikliği noktasında birleşti.

Karayolları Dairesi Müdür Vekili Arkın Şansalan, acı bir itirafta bulunarak, “Yanan, arızalanan lambaların yerine yenisi koyacak bütçe yok” diye konuşarak, kurumun içerisinde bulunduğu durumu özetledi.

Şansalan, dairede söz konusu sıkıntılara hizmet verecek teknik elemanın bulunmadığını, elektrik mühendisi olmadığını söyledi.

Elektrik aydınlatmalarındaki soruna müdahale etmek için ada genelinde ‘sepet’ olarak bilinen tek bir aracın bulunduğunu söyleyen Şansalan, “Bu makineyi sürecek şoför yok” dedi.

Öte yandan Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan ise 4-5 milyon TL kaynağa ihtiyaç duyulduğunu da vurgulayarak, Karayolları Dairesi’nin gerekli kaynağı bulmaya çalıştığını söyledi.

Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan:

4-5 milyon TL kaynağa ihtiyaç var

Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan, aydınlatmalarla ilgili sorunun çözülmesi için 4-5 milyon TL kaynağa ihtiyaç duyulduğunu da vurgulayarak, Karayolları Dairesi’nin gerekli kaynağı bulmaya çalıştığını söyledi.

Belediye hudutlarındaki aydınlatmaların kurumun sorumluluğunda olduğunu belirten Erdoğan, bununla birlikte anayollarda aydınlatmalarda yaşanan sorunla Karayolları Dairesi’nin ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Mağusa’nın en işlek caddesi olan Salamis yolunda yer altı kablolarıyla ilgili sorun yaşandığını, bu sorunun giderilmesi için 1 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Lefkoşa-Girne anayolunda da benzer sıkıntı yaşandığını, yer altı kablolarıyla ilgili sorunun çözülmesi için refüj kazı çalışması yapılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, Karayolları Dairesi’nin işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, Hamitköy bölgesinde de aydınlatma sorunu bulunduğunu, çember çalışması yapılırken kabloların zarar gördüğünü, değişmesi gerektiğini aktardı.

Alsancak-Lapta çevre yolu ile Lefkoşa-Mağusa anayolun da aydınlatılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, “ Aydınlatma sadece kavşaklarda var. Tüm anayolların aydınlatılması gerekir” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Kıb- Tek olarak destek veriyoruz ama her şeyi yapacak bütçe yok” dedi.

Genel tüketim içerisinde sokak aydınlatmaların çok cüzi bir yük olduğunu söyleyen Erdoğan bu nedenle herhangi bir tasarruf tedbirinin söz konusu olamayacağını ifade etti.

Karayolları Dairesi Müdür Vekili Arkın Şansalan:

Yanan lambaların yerine yenisi koyacak bütçe yok

Karayolları Dairesi Müdür Vekili Arkın Şansalan, kurumdaki personel ve bütçe sıkıntısına dikkat çekti, acı bir itirafta bulunarak, “Yanan lambaların yerine yenisi koyacak bütçe yok” dedi.

Şansalan, bu yılın başında yaptıkları çalışmada bakım ve onarımı için 600 bin TL kaynağa ihtiyaç duyulduğuna dair tespit yaptıklarını ifade etti.

Maliye Bakanlığı’ndan bütçe talep ettiklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını kaydeden Şansalan,

kaynak sıkıntısının aşılmasının şart olduğunu vurguladı.

“Dairede, elektrik mühendisi yer almıyor”

Şansalan, Karayolları Dairesi’nde söz konusu sıkıntılara hizmet verecek teknik elemanın bulunmadığını kaydetti.

Dairede elektrik mühendisi olmadığını da söyleyen Şansalan, bununla birlikte 1 elektrik teknisyenin çalıştığını ancak bu kişinin de tek başına söz konusu arızalara müdahale edemeyeceğini belirtti.

“Makineyi sürecek şoför yok”

Şansalan, aydınlatmalarla ilgili sorunu çözebilmek için 5-6 kişilik ekibe ihtiyaç olduğundan bahsetti.

Elektrik aydınlatmalarındaki soruna müdahale etmek için ada genelinde yalnızca tek bir sepet olduğunu söyleyen Şansalan, “Bu makineyi sürecek şoför yok. Şu anda bir kişi var, o da ya arabayı sürecek ya da sepetin içerisinde lamba tamir edecek. Bu makinelerden her şubede olması gerekir” şeklinde konuştu.

Öte yandan Şansalan, trafik kazası olan yollarda herhangi bir levhaya zarar verilmesi halinde bu levhaları yerine koyacak bütçenin olmadığını da açıkladı, “Kurumları güçlendirmek lazım” dedi.

“Led sistemine geçilmesi için eğilim var”

Ülke genelinde anayollardaki ışıklandırma sisteminin buhar civalı lamba yerine led sistemine geçilmesi için bir eğilim olduğundan bahseden Şansalan, bu projenin hayat bulması için 40 milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu, dövizdeki artış nedeniyle söz konusu rakamın 50-60 milyon TL’ye yükseldiğini dile getirdi.

Şansalan, buhar civalı lambaların üretimden kalkmaya başladığını bu nedenle de ürün bulmada zorlandıklarını söyledi.

Karanlığa sürüyoruz: Lefkoşa’nın en işlek caddesi zifiri karanlıkta