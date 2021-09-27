Karanlığa sürüyoruz: Lefkoşa’nın en işlek caddesi zifiri karanlıkta

Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden olan Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’da haftalardır sokak lambaları yanmıyor.

Atatürk Spor Salonu önündeki trafik ışıklarından, Gönyeli Çemberi’ne kadar olan yol boyunca tek bir sokak aydınlatma lambası bile çalışmıyor. Sürücüler, Lefkoşa’nın en işlek caddesinde karanlığa sürüyor.

Yol boyunca iki düğün salonunun olması, ayrıca bölgede üniversite öğrencilerin de zaman geçirmesi zaman zaman yol boyunca yoğunluğun oluşmasını da sağlamakta.

Ayrıca sokağa çıkma saatinin başlangıcı olan 00:00'da bölgede trafik yoğunlaşmakta, yasağa takılmak istemeyen sürücüler karanlığa aldırış etmeden hız yapmakta.

Son zamanlarda meydana gelen trafik kazalarının karanlık yollarda olması toplumda korku yaratmış, yetkililer eleştirilmişti.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda haftalardır sokaka lambalarının yanmaması, bölgede adeta kazaya davetiye çıkartmakta.