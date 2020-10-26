İfadelerin şiddet zoruyla alındığı iddiası

Kıbrıs’ın güneyinden almış oldukları uyuşturucu maddeler ile askeri yasak bölgede yakalanan zanlılar S.D.G., V.N., ve B.A., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı.

Metin, olayın 22 Ekim tarihinde meydana geldiğini anımsatarak yapılan aramada 1 gram kokain, şeffaf naylona sarılı 5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, çanta içinde 130 gram hintkeneviri ile 30 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların suçüstü tespit edilerek tutukladıklarını ifade veren iki zanlının, B.A.’nın zanlı yönlendirmesi ile aldıkları beyanında bulunduğunu söyledi.

Metin meselenin soruşturmasının geniş çaplı sürdüğünü ve tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı 2’nin avukatı, müvekkilinin ifadesinin baskı ve şiddetle alındığını iddia etti ve doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 4 gün tutuklu kalmasına ve zanlı 2’nin doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.