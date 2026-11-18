Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, fazla mesailerin ücretle ödenmesi için bütçenin doğru tasarlanması gerektiğini belirterek, “Bizim dönemimizde fazla mesailer ücret karşılığı ödenecek. Bu sistemi değiştireceğiz” dedi.

Turan Rahvancıoğlu, Zirve Kıbrıs’ta Bâlâ Kayadelen’in hazırlayıp sunduğu Gündemin Zirvesi programına konuk oldu. Rahvancıoğlu, belediye çalışanlarının fazla mesai ödemeleri, sosyal sigorta ve İhtiyat Sandığı haklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Toplu iş sözleşmesinde ücretle ödenmesi yazıyor”

Personelin toplu iş sözleşmesinde fazla mesailerin ücret karşılığı ödeneceğinin yazdığını, bunun İş Yasası’nda da olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, mevcut uygulamada fazla mesailerin izin olarak kaydedildiğini belirtti.

İş yükü ve çalışma programı nedeniyle bu izinlerin kullanılamadığını ifade eden Rahvancıoğlu, 300-350 gün izni biriken çalışanlar bulunduğunu söyledi. Turan Rahvancıoğlu, “350 gün demek, izne çıksa bir yıl işe gelmeyecek. Ama siz bir yıl boyunca maaşını ödeyeceksiniz. Bu sistem nasıl dönecek? Bu sistem çalışmıyor” dedi. Fazla mesailerin ücretle ödenebilmesi için bütçenin doğru tasarlanması gerektiğini vurgulayan Rahvancıoğlu, kendi dönemlerinde bu ödemeleri yapacaklarını belirtti. Personelin hakkını almasının çalışma isteğine ve belediyenin performansına yansıyacağını, bunun da vatandaş memnuniyetini artıracağını söyledi.

“Sigorta ve ihtiyat sandığı yatırılmadan maaş ödenmiş sayılmaz”

Mutlu ve huzurlu bir iş yeri için çalışanların temel haklarının eksiksiz karşılanması gerektiğini vurgulayan Rahvancıoğlu, belediye ve iştiraki AL-BEL’in borç durumunu öğrenmek amacıyla Sosyal Sigortalar’a yazılı başvuruda bulunduklarını ve aldıkları yanıta göre geçen ay itibarıyla 22 milyon TL sosyal sigorta borcu bulunduğunu söyledi. Belediyenin İhtiyat Sandığı’na da borcu olduğunu öğrendiğini belirten Rahvancıoğlu, miktara ilişkin yanıtı beklediğini kaydetti. Maaşı verilmesine rağmen sosyal sigortası yatırılmayan çalışanların hastaneye gittiklerinde ödeme yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Turan Rahvancıoğlu, bu nedenle yalnızca maaşın verilmesinin personelin hakkının ödendiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Maaşını vereceksiniz, sigortasını yatıracaksınız, İhtiyat Sandığı’nı yatıracaksınız. O zaman diyeceksiniz ki personel bu ay ödendi” dedi. Bu haklar karşılanmadan personelin mutlu ve huzurlu çalışamayacağını, bunun da belediyenin hizmetlerine ve vatandaş memnuniyetine yansıyacağını belirten Rahvancıoğlu, göreve gelir gelmez sosyal sigorta ve İhtiyat Sandığı ödemelerini yapacaklarını söyleyerek, “Böyle bir derdi olmayacak personelin. Rahat olsunlar” ifadelerini kullandı.

“7 Aralık’ta hem yerelde hem genelde iktidara geleceğiz”

CTP’nin 7 Aralık’ta hem yerelde hem de genelde iktidara geleceğini belirten Rahvancıoğlu, Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgesinin sorunlarının çözümünde hem hükümetin hem de belediyenin gücünü kullanacaklarını söyledi.

Turan Rahvancıoğlu, “Bu iki gücü birleştirerek bölgemizin tüm sorunlarını çözeceğiz” dedi.