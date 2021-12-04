İçtiler bıraktılar, Cemil öğretmen temizledi!

Çevre aktivisti ve öğretmen Cemil Gürsel, Dipkarpaz’da deniz sahiline bırakılan çöpleri bir kez daha toplayarak örnek davranış sergiledi.

Sosyal medya hesabından sahile bırakılan içki şişelerinin ve diğer çöplerin fotoğrafını paylaşan öğretmen Cemil Gürsel, keyif için deniz kenarında yiyip içen ve içki şişelerini bırakıp kaçanlara isyan etti.

Gürsel, şişeleri toplayıp çöp bidonuna attığını belirtti.