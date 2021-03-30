İçişleri Bakanlığı’nda ‘yurttaşlık’ ve ‘oturma izni’ yoğunluğu

Hüseyin ÖZBARIŞCI

İçişleri Bakanlığı’nda dün, geçmiş yılları aratmayan bir ‘yurttaş’ kuyruğu göze çarptı… Pandemi döneminde kapalı ortamdaki bu kalabalık, ‘bulaş’ endişesi yarattı, insanlar ise işlemlerin yavaş ilerlediğinden şikâyet etti.

Bakanlığa akın edenlerin kimisinin yurttaşlık, kimisinin de oturma izni almaya çalıştığı öğrenildi.

Binanın girişinde salgına karşı bir takım tedbirler alınsa da, özellikle yurttaşlık için başvuruların yapıldığı odadaki yoğun kalabalık, mesafeyi ortadan kaldırdı.

İşlemlerini yapmak için bakanlığa gidenler sistemsizlikten bahsederken, randevu sisteminin çalışmadığına sitem etti, salgın döneminde saatlerce kalabalık ortamda bulunmak zorunda kalmaktan yakındı.

İçişleri’nde bekleyenler ne dedi?

İbrahim Hızlı: “Oturma izninin başvurusunu yaptım, 3 aydır bekliyorum”

“Ben oturma izni alabilmek için başvuru yapmaya geldim. İzinler online olarak yapılıyor, başvuru yaptık 3 aydır bekliyoruz. Bilgisayardan yapmaya çalıştık, bakıyoruz halen beklemede. Bunun günü geçerse cezai işlem yapılabileceği söyleniyor. Mademki sistem yavaş ilerliyor, bu cezayı hafifletmeleri gerekiyor. Bu tip işler çok yavaş ilerliyor, hızlanmalı. Ben işlemlerimi hızlandırabilir miyim diye burada bulunuyorum ama burada da kalabalık var.”

Arif Horoz: “1 saatlik iş yüzünden yarım günümüz gitti”

“Yurttaşlık alabilmek için bakanlığa başvurumu yaptım. İşlemlerimi gerçekleştirebilmek için saatlerdir buradayım. Oradan oraya koşuşturduk. Pandemiden dolayı da çoğu bölüm rahat işlem yapamıyor. 1 saatlik iş yüzünden yarım günümüz gitti. Başka insanlar da haklı olarak kendi işlemlerini yapmak istiyor. O yüzden kalabalık var. Açıkçası sıkıntılı bir durum…”

Menderes Özer: “10 dakikalık bir iş, 2 saatte bitiyor”

“Saatlerdir bakanlıkta bekliyoruz. Beklemeye bekleriz de, işler çok yavaş ilerliyor. Bakanlık içerisinde yoğun bir kalabalık var. Randevu sistemi çalışmıyor. Pandemiden dolayı da daha az işlem yapıldığı için doğal olarak işlem yapmak zorlaşıyor. Bu tip işlerin online yapılabileceği söyleniyor ama online konusunda da aksaklık yaşandığı için insanlar buraya gelmeyi tercih ediyor. 10 dakikalık bir iş, 2 saatte bitiyor. Bu, çok hoş bir durum değil.”

Ali Özenir: “Kapalı bir ortamda kalabalıklar oluşmasına izin vermemek gerekir”

“Ben vatandaşlık başvurumu yapmak için buraya geldim. Yoğun bir kalabalık var ama ben açıkçası çok beklemeden işlemimi hallettim. Bazı aksaklıkların yaşanmasını normal karşılıyorum. Ancak içerdeki kalabalık hoş bir görüntü değil. Aksaklıklar yaşanabilir ama en azından kapalı bir ortamda kalabalıklar oluşmasına izin vermemek gerekir. Burada sanki eksik kaldık.”

Mert Deniz: “Bir evrağımızı almak için bile çok uğraşıyoruz”

“Ben bir evrağımı almak için buraya geldim ve bekliyorum. Uzun zamandır randevu almak için uğraşıyoruz ama randevu sistemi berbat, kimseye ulaşamadık… Bir evrağımızı almak için bile çok uğraşıyoruz. Buraya da geldim kalabalık var. Salgın döneminde de böyle bir görüntü olması bence hiç doğru değil. İnsanlar maske takıyor, girişte ateş ölçülüyor ama yine de bence doğru değil.”

Ahmet Yumuşak: “Randevu sistemi güzel ama aksaklıklar yaşanıyor”

“Şu anda ciddi bir süreçten geçiyoruz ve kalabalık ortamlarda bulunmak hoş değil. Bakanlığın içerisinde kalabalık söz konusu. Girişte tedbirler alındı ama insanlar iç içe. Tabii bunu insanların da düşünmesi lazım. Hava da güzel. Ben sıramın gelmesini dışarıda bekliyorum. Herkes böyle yapsa içerdeki kalabalık oluşmazdı. Randevu sisteminde yaşanan aksaklıklardan dolayı bu kalabalıklar oluşabiliyor. Ne yazık ki, randevu alıp, işini hızlı bir şekilde yapabilmek pek mümkün değil. Randevu uygulaması güzel bir uygulama ama ne yazık ki, aksaklıklar yaşanıyor ve insanlar da mağdur oluyor.”

İçişleri Bakanlığı’nda dün yine ‘yurttaşlık’ alabilmek için yoğun saatler yaşandı, başvuruların yapıldığı odada sosyal mesafe hiçe sayıldı.