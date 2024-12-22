İçerisinde uyuşturucu olan 345 hap tespit edildi

Cihangir'de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 'Renkli Zehir Operasyonu'nunda bir kişinin tasarrufunda içerisinde MDMA (ekstazi) türü uyuşturucu madde olan toplam 345 adet hap bulundu.

Söz konusu hapları emare olarak alan polis, 33 yaşındaki B.A.'yı (E) tutukladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.